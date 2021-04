A centrocampo arriva per il Sambiase anche Pasquale Trentinella

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Trentinella, già la scorsa stagione associati ai colori giallorossi nel mercato di riparazione.

Il centrocampista classe ’91 arriva a vestire la maglia del Club delle Due Torri dopo le esperienze con le maglie di Rosarno, HinterReggio, Gioiese, Isola Capo Rizzuto, Palmese e Anagni.

Trentinella proviene dal suo ultimo anno in D con Castrovillari prima e Gravina poi, andando a prendere il posto in rosa di Marco Foderaro, il cui infortunio patito domenica ha segnato la fine anticipata della stagione, sorte che in precedenza aveva coinvolto a centrocampo anche Diop.