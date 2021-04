La Vigor Lamezia comunica ufficialmente l’arrivo dell’attaccante argentino Valentin Haberkon

La Vigor Lamezia comunica ufficialmente l’arrivo in casa biancoverde dell’attaccante argentino Valentin Haberkon, con un passato nella Serie B argentina e rumena.

Classe 1995, nato a Macachin, possente fisicamente con i suoi 186 centimetri di altezza, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Independiente e del Banfield. In argentina ha disputato i campionati di Primera B Metropolitana con il Deportivo Espanol e del Los Andes, collezionando 61 presenze.

Arrivato in Europa nel 2020 ha vestito le maglie prima del Csikszereda Miercurea Ciuc, Liga II rumena, fino all’arrivo in Italia nel Campionato di serie D con Rieti e Olympia Agnonese, collezionando con quest’ultima 3 goal in 7 presenze.

“Ho trovato un gruppo molto compatto – queste le prime dichiarazioni del talentuoso Haberkon – ho voglia di dimostrare il mio valore, sono carico fisicamente e psicologicamente e non vedo l’ora di scendere in campo”.