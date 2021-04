Emanuele Malerba torna alla Vigor Lamezia

Nuovo colpo di mercato della Vigor Lamezia. Chiusa l’operazione con Emanuele Malerba, volto noto ai tifosi biancoverdi.

Malerba è un esterno sinistro classe 1992, originario di Vibo Valentia, 245 in totale le presenze nella sua carriera ed 11 goal.

Dopo aver compiuto la trafila nel settore giovanile del Crotone (43 presenze in Primavera tra il 2009 e il 2011), ha esordito tra i professionisti con la maglia della Fidelis Andria nella Serie C 2012/13. L’anno seguente è passato alla Vigor Lamezia ed ha segnato il suo primo gol con un preciso mancino tra i professionisti nel 3-3 in casa del Lecce di Miccoli e Moscardelli.

Poi il passaggio all’Ancona nella stagione 2016/17 e al Siracusa nella sessione invernale dello stesso campionato. Nell’estate del 2017 ritorna in D con il Roccella, totalizzando 39 presenze in campionato e due in Coppa Italia di categoria in un anno e mezzo. Poi una parentesi ad Anzio sempre in D con 9 presenze ed il ritorno a Roccella.

“E’ con grande piacere che ritorno ad indossare i colori biancoverdi – sono le prime dichiarazioni di Malerba – ho tanti ricordi bellissimi e darò tutto me stesso per questa maglia”.