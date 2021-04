La Vigor Lamezia Women si prepara a chiudere la stagione domenica con la Woman Napoli

La Vigor Lamezia Women dopo la larga vittoria con il Cus Cosenza, nel recupero infrasettimanale, si prepara a chiudere la stagione domenica con la Woman Napoli.

“Questo è stato il mio primo anno con la Vigor Lamezia Women, sono riuscita ad ambientarmi bene sia con le mie compagne che con la società, in particolare ringrazio il presidente Nicola Mazzocca per la sua dedizione e disponibilità dimostrate in questa stagione”, dichiara Antonella Aliotta, “domenica ci prepariamo a chiudere il campionato con la Woman Napoli, dopo la vittoria infrasettimanale con il Cus Cosenza, e sicuramente disputare tre partite in una settimana comporta un dispendio di energie non indifferente, ma sono certa che seguendo le direttive di Mister Monti giocheremo al meglio delle nostre possibilità. Il prossimo anno- conclude Antonella- mi piacerebbe continuare la mia esperienza a Lamezia, perché è un ambiente molto stimolante che mi ha permesso di migliorare molto sia tecnicamente che tatticamente, anche se al momento è ancora presto per poter dare delle risposte definitive”.

Per il capitano Erika Linza “la squadra ha risposto molto bene all’importante derby con il Cus Cosenza, a soli 3 giorni dalla partita con il Grottaglie non è stato semplice ma siamo un’ottima rosa che riesce a gestire le difficoltà in maniera efficiente ed efficace. Nel derby ci siamo trovate davanti ad una squadra molto ostica, nonostante venisse da 20 giorni di pausa a causa di casi positivi al Covid-19, domenica aveva disputato un’ottima partita con il Rionero terminata sul risultato di 7-8, e colgo l’occasione per complimentarmi con il Cus Cosenza per l’ottimo livello dimostrato in campo”.

“Domenica affronteremo la Woman Napoli – prosegue Linza – una squadra altalenante: se dovessimo valutare il girone di andata sembrerebbe una squadra che non dovrebbe impensierirci, ma ultimamente le prestazioni e i risultati sono diversi. Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, scenderemo in campo con tranquillità, l’obiettivo è concludere il campionato nello stesso modo in cui l’abbiamo iniziato, con una vittoria. Dopo aver concluso il campionato ci concentreremo alla preparazione dei playoff”.