Asd Pattinaggio Lamezia autorizzata ad allenarsi al Palasparti

«Dopo 7 mesi di incontri, riunioni, articoli e pec», spiega l’Asd Pattinaggio Lamezia, «finalmente è stata “RIautorizzata” dal Comune di Lamezia Terme a potersi allenare al palazzetto dello sport “Alfio Sparti”».

Si ringrazia il subcommissario Antonio Calenda «il quale, con determinazione, ha posto rimedio ad una situazione paradossale creata da chi dovrebbe favorire la diffusione dello Sport. Si chiude, pertanto, un’annosa vicenda che ci insegna come, purtroppo, anche per far valere ciò che spetta di diritto, si debba lottare con pazienza e caparbietà».