VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Mennella (40’st Giamo), Miliziano, Carubini, Paviglianiti, Foderaro (27’st Cucinotti), Scozzafava, Haberkon, Lugo Martinez (20’st Malerba), Russo (28’st Martinez).

A disp.: Parisi, Ferrara, Amendola, Zuppardo, Gullo.

All.Vargas

SORIANO: Nania, Mangano, Ienco, Percopo (33’st Figliomeni), Stillitano (45’st Macrì), Cristiano (23’st Romeo), Santanguida (23’st Armignacca), Greco, Dezai, Criniti, Traore (43’st Procopio).

A disp.: Stillitano, Nesci, Filardo, Pugliese.

All. Parentela .

ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria (assistenti Galluzzo di Locri e Grimaldi di Reggio Calabria).

RETI: 10’ pt Foderaro, 37’st Vitolo

NOTE: Partita a porte chiuse. Ammoniti: Santanguida, Lugo Martinez, Criniti, Scozzafava, Stillitano, Ienco.

Angoli: 5-2. Rec: 1’pt, 5’st

Dopo la sconfitta di Sersale, si rialza alla prima casalinga la Vigor Lamezia che batte il Soriano con un gol per tempo, risultato che però poteva essere anche più largo tra occasioni sprecate ed un calcio di rigore parato da Nania.

Ospiti che, con il risultato ancora sull’1-0, hanno sfiorato il pareggio, ma pagando poi tali imprecisioni nel subire la seconda rete.

PRIMO TEMPO

0′ padroni di casa in campo con il 4-3-3, ospiti con il 4-2-3-1

4′ Vitolo per Haberkon che di testa gira alto

8′ Dezai penetra sulla destra e serve Criniti che chiama Gentile al salvataggio di piede

9′ Lugo Martinez da fuori area, Nania si stende bene e devia in corner. Battuto corto l’angolo, Russo crossa per Foderaro che di testa sigla il vantaggio

18′ Greco manda in Curva Nord una punizione da posizione centrale

39′ Lugo Martinez prova la punizione a giro, pallone fuori bersaglio

40′ Vitolo si accentra, servizio sulla corsia per Lugo Martinez che cerca l’assist teso al centro per Haberkon, ma il centravanti davanti a Nania devia a lato

46′ Gentile provvidenziale a chiudere sulla conclusione di Greco da punizione

SECONDO TEMPO

6′ Miliziano crossa teso sul palo opposto, Lugo Martinez perde il tempo controllando e palleggiando sparando poi sopra la porta

9′ cross dalla destra, colpo di testa svirgolato in area da Haberkon

24′ su cross di Dezai il neoentrato Armignacca si divora il pari appoggiando a Gentile

28′ Vargas muta modulo passando al 3-5-2. Un minuto dopo Martinez in un contrasto con Ienco cade appena dentro l’area, per l’arbitro è calcio di rigore che Haberkon si fa deviare in angolo da Nania

36′ Martinez in velocità guadagna il fondo, palla sul palo opposto per Malerba che in scivolata manda sopra la traversa

37′ Malerba dalla sinistra mette sul fronte opposto per Vitolo che al volo segna il raddoppio