Vigor Lamezia Women chiude la stagione regolare con una larga vittoria con la Woman Napoli

La Vigor Lamezia Women termina la stagione regolare di Serie A2 vincendo di larga misura con la Woman Napoli, piazzandosi al terzo posto con 52 punti.

Il primo tempo si apre con la rosa biancoverde propensa in avanti e alla ricerca del vantaggio: a 15’57” De Sarro triangola con Masaro e Linza firmando la rete dell’1-0. Dopo nemmeno un minuto Sevilla sfrutta un fallo laterale per servire palla a Ferreira che raddoppia il vantaggio. De Sarro, nuovamente, a 13’57” porta il risultato di gioco sul 3-0, seguita da Ierardi che su assist di Praticò a 13’54” realizza il poker lametino.

A 13’ Giannoccoli con un tiro dalla distanza mette a segno il primo goal della formazione napoletana, ma la risposta della rosa lametina non si fa attendere e a 9’42” Praticò su cross di Sevilla mette la firma sul 5-2. A 8’34” Giannoccoli segna la rete del 5-3, il roster biancoverde non demorde e Praticò su un tiro di Masaro sulla linea trafigge il portiere avversario a 7’10”. Sul finale del primo parziale Di Riso realizza il terzo goal per la Woman Napoli, e si va al riposo con il risultato di 6-3.

Il secondo tempo è caratterizzato da una Vigor Lamezia Women propensa in avanti e a 16’59” Ierardi su assist di Masaro trascina le biancoverdi sul 7-3 seguita da Aliotta che su cross di De Sarro a 15’52” mette a segno la rete dell’8-3 e dopo un solo minuto sfiora la doppietta. Un calcio di punizione battuto da Aliotta diventa propizio per De Sarro che serve capitan Linza, la quale trascina la propria squadra sul 9-3. La Vigor Lamezia Women allunga ulteriormente le distanze con Ferreira a 10’50” che segna il goal del 10-3. Negli ultimi 5’ di gioco Masaro sfrutta un’azione triangolata con Pratico e realizza l’11-3, sul finale Ierardi mette la ciliegina sulla torta sfruttando un assist di Praticò, la partita termina con il risultato di 12-3.

Con questa vittoria la Vigor Lamezia Women termina il campionato nel migliore dei modi in vista dei playoff che inizieranno il 9 maggio in casa.

Mister Rino Monti a fine gara commenta partita e campionato: “E’ stata una stagione positiva nonostante fosse un’incognita dall’inizio in quanto si partiva da una rosa con un’età media bassa e quasi del tutto nuova con solo due conferme dell’anno precedente. Sin da subito la partecipazione di tutte le ragazze ci ha permesso di lavorare verso la giusta direzione e il loro impegno e quello della società ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo dei playoff che già dalle prime partite risultava essere alla nostra portata. La nostra è stata una crescita costante che sicuramente ci permetterà di figurare anche nella fase playoff che avrà inizio il 9 maggio, l’obiettivo è sicuramente disputarli al meglio e raggiungere la promozione in serie A. Ad oggi la cosa positiva è che le ragazze abbiano acquisito consapevolezza della loro forza che hanno dimostrato tutta la stagione, nonostante la loro giovane età possono ambire a raggiungere alti livelli”.

“Personalmente – prosegue il tecnico – ci tengo a ringraziare tutta la famiglia della Vigor Lamezia Women, in primis il presidente Nicola Mazzocca, tutti i dirigenti che fin dal 14 settembre mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire a casa, permettendomi di poter svolgere il mio lavoro al meglio. Mi preme ringraziare tutto lo staff tecnico, il preparatore atletico Nicola Gigliotti e il preparatore dei portieri Francesco Bentornato. Un sentito ringraziamento a tutte le ragazze per tutto quello che hanno dimostrato in questi mesi, oltre ad essere delle ottime giocatrici hanno soprattutto dimostrato di essere delle persone speciali, mi ritengo fortunato perchè nonostante sia stato tanto tempo lontano da casa ho trovato un ambiente familiare che mi ha accolto al meglio e questo non è scontato”.