Larga sconfitta e partita da dimenticare per il Basketball Lamezia contro Salerno

BASKETBALL LAMEZIA – PALLACANESTRO SALERNO 62-97 (14-28, 31-56, 50-78)

Larga sconfitta e partita da dimenticare per il Basketball Lamezia che cede nettamente in casa al cospetto del Salerno.

Coach Barilla deve fare a meno di Spasojevic per tutta la gara, lasciando poi in panchina Monier a risultato compromesso negli ultimi 2 quarti, ma a non girare è tutta la squadra gialloblu con un gap che già nel terzo quarto è di 30 punti e percentuali in attacco basse, mentre sull’altro lato i campani hanno una buona costanza al tiro non andando mai in affanno.