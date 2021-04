L’Asd Futsal Irpinia Femminile sarà il 9 maggio l’avversaria della Vigor Lamezia Women nel primo turno dei play off per la promozione nella massima serie di futsal femminile.

Ieri si è disputato l’ultimo recupero delle partite non giocate a causa del Covid, decretando la squadra campana come la designata per la gara secca che si disputerà al Palasparti.

Nei due scontri in campionato pareggio per 2-2 il 29 novembre in terra irpina, con sconfitta casalinga per le lametine il 21 febbraio per 5-2.