Dal Green Basket Palermo approda al Basketball Lamezia la guardia Mirko Gentili

Dal Green Basket Palermo Mirko Gentili concluderà la stagione 2020/21 in Serie C Gold con la casacca del Basketball Lamezia, che nelle ultime gare ha visto accorciarsi le rotazioni per via di infortuni ed acciacchi vari.

La società siciliana ringrazia il giocatore “per l’impegno profuso nel corso del campionato e gli augura le migliori fortune cestistiche”, mentre la dirigenza ringrazia anche il procuratore, Luigi Continolo, “che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua sensibilità e serietà”.

Gentilini è una guardia di 28 anni, alto 186 cm per 73 kg, nelle ultime stagioni nel giro di serie B e serie C con Palermo, Formia, Valmontone, Isernia, Roma, Aprilia.