La Vigor Lamezia Women annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Giusy Ceravolo.

Un ritorno in biancoverde dopo il salto di categoria avvenuto nel 2018, l’atleta è reduce dall’esperienza con il Futsal Salinis e Montesilvano nelle precedenti stagioni.

“Sono molto contenta di essere ritornata a giocare a Lamezia, infatti due anni fa proprio qui ho vinto il campionato di Serie A2, ho accettato di indossare nuovamente questi colori perché i playoff sono una sfida per poter far bene, spero di dare il mio contributo alla squadra per arrivare il più lontano possibile, la promozione nella massima serie sarebbe una bella soddisfazione”, dichiara la giocatrice in vista dei playoff.