Seconda sconfitta consecutiva per il Basketball Lamezia, l’Angri vince nel finale

ANGRI PALLACANESTRO – BASKETBALL LAMEZIA 68-66

(16-20, 33-36, 51-51, 68-66)

ANGRI: Chirico 2,Izzo 26,Melillo 17,Balilli ,Cascone,Perez 5,Cirillo 2,Nsosih 8,Di Domenico,,Mwana Nzipa,Di Somma,Chiavazzo 6.All Costagliola

LAMEZIA: Sindoni 10,Spasojevic,Gentili 9,Monier 16,Elia 8,Giampà 2,Ferretti 6,Conti,Luzza 5,Giampà,Scialabba ,Fall 10.All Barilla Ass Barbuto

Seconda sconfitta consecutiva per il Basketball Lamezia, che dopo una partita condotta in avanti per i primi quarti viene superata nel finale di gara ad Angri dai padroni di casa.

Con i gradi da capolista, sconfitta quindi per la compagine gialloblu nell’ultima giornata del girone prima della fase ad orologio che vedrà gli incroci con le squadre dell’altro raggruppamento per tutto il mese di maggio (6 gare con 2 turni infrasettimanali) a seconda della posizione ottenuta nei turni precedenti (si sommeranno poi i punti ottenuti con quelli portati in dote dalla prima fase).

Ad inizio gara Lamezia trova le proprie fortune all’interno dell’area, Angri da dietro la linea da 3 punti, ed il divario tra le due compagini nel primo quarto non va mai oltre i 2 possessi. Allo scadere del primo periodo Gentili trova il canestro da 3 sulla sirena che sigla il 16-20 con cui si va al primo riposo.

Al rientro in campo nella girandola delle prime sostituzioni le fenici gialloblu provano un primo allungo (19-30), i padroni di casa compensano con difesa aggressiva e tentativi dalla lunga distanza accorciando nei secondi finali (33-36).

Richiamato in panchina Ferretti dopo poco dell’avvio del terzo quarto per 3 falli, Giampà che ne prende il posto torna in campo con una rubata ed una realizzazione da sotto che valgono il 37-44, ma Angri nel giro di poco si rifà sotto (45-46) punendo i cali di intensità gialloblu.

Melillo sulla sirena trova il canestro del 51 pari, con coach Barilla a rimproverare tutti in panchina prima dell’ultimo quarto.

Lamezia trova un parziale di 6-0 (51-57), ma Angri non molla con Melillo ancora a segno da 3 (54-57) ed i calabresi iniziano a collezionare falli tecnici che favoriscono gli avversari mandandoli ai tiri liberi (61-60).

A 2 minuti dal termine padroni di casa avanti sul 65-61, Monier fa 2/2 ai liberi (65-63) e Sindoni da 3 pareggia i conti poco dopo l’1/2 di Izzo dalla linea della carità.

Negli ultimi 60 secondi si va così canestro su canestro: Fall fa passi sottocanestro; Chirico trova un canestro nel traffico (68-66); ultimo possesso di Monier con tiro da 3 sputato dal ferro, rimbalzo Angri che termina fuori e schema per Ferretti che invoca inutilmente un fallo sul tiro finito corto.

Sconfitta che fa si che Lamezia venga raggiunta in testa da Salerno e Agropoli, con quindi ora necessità di rimettersi in gioco da terza per la differenza canestri nella nuova fase ad orologio.