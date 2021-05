Una rete per parte nel primo tempo, il Sambiase torna da Sersale con 1 punto

Una rete per parte nel primo tempo, e secondo pareggio consecutivo per 1-1 per il Sambiase, terzo in fila, che torna da Sersale con un punto in più in classifica.

Per la compagine di mister Fanello, che rispetto all’undici iniziale visto nelle precedenti domeniche opta per Mandarano e Colosimo titolari con Chiodo e Alfano sulle corsie difensive per quanto riguarda il comparto under, la gara inizia però subito al meglio: dopo 2 minuti azione manovrata dalle retrovie che porta alla verticalizzazione e l’assist vincente sfruttato da Bernardi.

La gara continua a fronte aperto, con i padroni di casa pericolosi specialmente sui calci piazzati (traversa ed un paio di interventi di Iozzi), ospiti con azioni manovrate in cui manca però il guizzo vincente negli ultimi 16 metri.

Prima del riposo la squadra di mister Saladino pareggia però il conto, con Zurlo al 41′ rapace sotto porta ad insaccare in scivolata un traversone teso dal fronte opposto.

Nella ripresa parte forte il Sersale, ma la difesa del Sambiase chiude la porta, mentre con l’andare del tempo sale l’intensità offensiva di Bernardi e compagni, pressione che però non viene concretizzata nonostante l’ingresso anche di Fioretti come ulteriore punta.