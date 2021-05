Domenica al Palasparti semifinale play off tra Vigor Lamezia Women e Futsal Irpinia

La Vigor Lamezia Women domenica è attesa dalla semifinale dei play-off del girone D di Serie A2, valevoli per la promozione nella massima serie, ospitando alle 16 il Futsal Irpinia al Palasparti.

Il vice-capitano Francesca Ierardi presenta così l’importante gara: «stiamo preparando la partita da oramai 3 settimane e finalmente è arrivato il momento di giocarcela. Siamo consapevoli che l’Irpinia è una squadra ostica da affrontare, come ha dimostrato in campionato, infatti la partita di andata è terminata in parità mentre il ritorno ci ha viste reduci da una sconfitta. La partita di domenica è una gara secca e noi siamo consapevoli della nostra forza, ci stiamo preparando bene, sappiamo che non possiamo sbagliare e sono convinta che riusciremo a passare il turno e a riscattarci».

In merito alla stagione appena conclusa il giudizio è positivo: «è andata molto bene, infatti siamo riuscite a raggiungere uno degli obiettivi prefissati, chiudendo in terza posizione. Personalmente, credo che avrei potuto fare di più, proprio per tale motivo cercherò di esprimermi al meglio nella partita di domenica. Ho già indossato la maglia biancoverde nell’anno della storica promozione in Serie A -conclude Ierardi- e ho accettato di ritornare perché in passato mi sono trovata molto bene con la società, anche se al momento sono concentrata esclusivamente sui playoff ed è ancora presto per pensare al futuro, non nascondo che sarei felice di proseguire la mia avventura a Lamezia anche il prossimo anno».