Inizia oggi a Catania la seconda fase del campionato per la Raffaele Lamezia

Oggi alle 17.30 la Raffaele Lamezia debutterà a Catania nella prima di una lunga serie di sfide che la dividono dal sogno chiamato A3.

I gialloblu sono reduci da una grandissima prima fase, dove hanno “perso” solo un punto, vincendo tutte le partite.

Ora li aspetta questo modulo anomalo, un autentico mini campionato concentrato in un solo mese. La preparazione atletica sarà uno dei fattori principali, oltre alla qualità e ovviamente al desiderio di vittoria.

La Raffaele Lamezia affronterà nel primo turno la Volley Catania, una squadra da non sottovalutare, composta da giovani ma nello stesso tempo esperti pallavolisti.

Il team manager gialloblu Luca Torchia non nasconde che: “siamo in trepidante attesa per la partita. E’ da oltre un mese che stiamo lavorando duramente per questa partita. Affronteremo delle squadre molto forti, le migliori. Il nostro obbiettivo è quello di andare il più lontano possibile, non poniamo limiti a noi e.. alla Provvidenza!”