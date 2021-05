Con Russo e Zuppardo in rete, Gentile a sventare un rigore, la Vigor Lamezia vince a Palmi

PALMESE: Zoccali, Lubino (3’st Tall), Gambi, Guerrisi, De Luca, Nucera (27’st Fiorino), Condemi (19’st Ricardinho), Libri, Gatto (18’st Todaro), Sapone (38’st Dieme), Mazzei

A disp.: Caputo, Neri, Pititto, Borges

All. Germano.

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Pavaglianiti, Miliziano, Carubini, Cucinotti, Foderaro (43’pt Martinez), Scozzafava (3’st Lugo Martinez), Zuppardo (13’st Giaimo), Ferrara (13’st Scoppetta), Russo (34’st Gullo).

A disp.: Parisi, Amendola, Villa, Messina

All.: Vargas.

ARBITRO: Aureliano di Rossano (assistenti De Bartolo e Gigliotti di Cosenza).

RETI: 15’ pt Russo (rig), 40’pt Zuppardo

NOTE: Ammoniti: Zoccali, Guerrisi, Sapone, Scozzafava, Cucinotti, Gatto, Scoppetta, Mazzei

Angoli: 6-2. Rec: 1’pt, 5’st

Gara vivace nel primo tempo, più accorta nella ripresa, e vittoria per la Vigor Lamezia che a Palmi trova i 3 punti grazie alle reti di Russo e Zuppardo, e alla parta di Gentile sul rigore di Condemi tra le due marcature biancoverdi

PRIMO TEMPO

0′ Vigor Lamezia che sfoggia una nuova tenuta di gioco, total white con sponsor, rispetto alle due divise già viste con il claim societario e le righe verde su sfondo bianco o nero. In maglia verde e pantaloncini verdi invece la Palmese

6′ Nucera di testa manda a lato

12′ azione ben costruita dalla Vigor Lamezia, Scossafava da posizione centrale conclude però debolmente appena fuori area

13′ Zuppardo ruba palla a centrocampo, servizio sulla corsia destra per Foderaro che cerca al centro Russo, che però viene steso dal portiere in uscita. Rigore che lo stesso attaccante pugliese realizza per l’1-0 ospite con Zoccali che indovina l’angolo ma non intercetta il pallone

30′ Scozzafava trattiene Mazzei al limite dell’area, nel cadere l’attaccante ospite porta il contatto fin dentro l’area cadendo e provocando il rigore. Condemi dagli 11 metri si fa respingere la conclusone da Gentile

40′ raddoppio biancoverde: Russo chiama ad una prima parata il portiere, palla vagante che viene intercettata prima da Ferrara e poi da Zuppardo che sigla il 2-0 davanti ad una difesa di casa poco reattiva

SECONDO TEMPO

4′ Gatto ha una buona occasione di testa ma colpisce male

6′ Gatto in tuffo sfiora il palo alla destra di Gentile

13′ Vargas, come nelle precedenti gare, nella ripresa passa al 3-5-2

21′ Mazzei devia sopra la traversa di testa un traversone dalla sinistra

28′ gran progressione di Vitolo che serve Martinez sulla corsia destra, il tiro – assist che non arriva né in porta né a Russo in corsa sul palo opposto

32′ disimpegno errato tra Lugo Martinez e Carubini, Sapone viene favorito al tiro che Gentile devia in angolo

35′ Martinez si accentra e prova la conclusione, facile parata per il portiere