La Vigor Lamezia Women la prossima stagione vestirà Kappa

Particolare soddisfazione in casa della Vigor Lamezia Women, che dopo la bella vittoria della semifinale dei playoff contro l’Irpinia, annuncia un’altra bella notizia: la Kappa, azienda leader e marchio storico italiano di abbigliamento sportivo, già partner di grandi squadre a livello nazionale e internazionale come Napoli e Fiorentina, sarà lo sponsor tecnico per i prossimi due anni, a partire dalla stagione 2021/22.

Il presidente Nicola Mazzocca, si mostra orgoglioso per l’interesse dimostrato dall’azienda Liotta, distributore ufficiale del marchio, per tale collaborazione: “sono orgoglioso, insieme ai miei collaboratori, dell’accordo raggiunto e per la sensibilità dimostrata dai fratelli Liotta per l’affiancamento ad una realtà importante come la nostra, che da ormai 7 anni milita nell’olimpo delle massime serie nazionali, tra A1 e A2, spronandoci a fare sempre meglio”.