Gara di ritorno domani per la Raffaele Lamezia che parte dalla vittoria per 3-0 a Catania

Dopo aver battuto con un sonoro ma sofferto 3-0 la Volley Catania sabato scorso, la Raffaele Lamezia si sta preparando per il return match di domani al Palasparti nella prima fase dei play-off che vale un eventuale passaggio del turno verso il salto in A3.

Una partita importante, da giocare con grande attenzione perchè anche un set può essere decisivo ai fini della vittoria finale. Luca Morello, dirigente della Raffaele Lamezia ricorda che «in caso di vittoria del Catania si andrebbe al golden set (dove si arriva a 15 e non a 25). Sarà una partita difficile, Catania si è dimostrata una squadra ben organizzata con qualche con qualche buon elemento, quindi la squadra deve stare attenta a non sottovalutare l’incontro. La squadra si è preparata come al solito in settimana, con la giusta attenzione e concentrazione, speriamo di recuperare qualche infortunio. Daremo tutto noi stessi per cercare di andare avanti in questi in questi play-off».

I gialloblu hanno lavorato tutta la settimana, provando a migliorare alcuni dettagli che sono mancati nella prima gara.