RAFFAELE LAMEZIA – VOLLEY CATANIA 3-0 (25-18, 25-13, 25-17)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Mancuso, Chirumbolo, Garofalo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia

VOLLEY CATANIA: Ferraccù, Nicotra, Speziale, Basilico, Nuncibello, Leonardi, Nicosia, Guadagnino, Privitera, Ferlita, Cianci, Grasso, Condorelli (L), Minnelli (L2). All: D. Giuffrida

Replica il risultato dell’andata e passa il turno verso l’A3 la Raffaele Lamezia contro Catania.

La formazione gialloblu entra in campo molto determinata, e già da subito impone il suo gioco. Catania si dimostra intraprendente e volitiva, proprio come all’andata, ma i gialloblu non mollano di un centimetro e colpo su colpo affondano i siciliani.

La posta in palio è troppo alta, i risultati degli ultimi giorni insegnano che non ci sono partite semplici, i lametini attaccano efficacemente con tutte le armi a disposizione acquisendo abilmente il risultato.

Non c’è però tempo di festeggiare: già mercoledì prossimo infatti la Raffaele Lamezia sarà impegnata a Palermo per i quarti di finale.