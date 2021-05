Si ferma a Molfetta la corsa verso la massima serie della Vigor Lamezia Women

Una battaglia sportiva di 50 minuti effettivi, una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, decisa solo all’overtime dall’ex Federica Mezzatesta: la Femminile Molfetta si impone per 3-0 sulla Vigor Lamezia Women e si regala così la semifinale dei play-off per la promozione in serie A.

Partita equilibrata sin dai primissimi minuti, Ceravolo si supera subito su Mangafas e Gelsomino, mentre dall’altra parte Liuzzo non è da meno su Ferreira. La ripresa vede la formazione di mister Diego Iessi avanzare il proprio baricentro, ma il portiere ospite para tutto. De Sarro mette alla prova i riflessi di Liuzzo nel finale, a 30’’ dalla sirena Mezzatesta costringe Ceravolo al miracolo, ma al termine dei tempi regolamentari è ancora 0-0.

Nel primo tempo supplementare la Femminile Molfetta trova la rete: break centrale di Gelsomino, tiro potente che Ceravolo respinge sui piedi di Mezzatesta che da fuori area trova l’angolo giusto per il vantaggio biancorosso. Passano pochi minuti ed è ancora Mezzatesta a trovare il bis, sfruttando una ripartenza micidiale della De Marco. Sotto di due gol mister Monti si gioca la carta De Sarro quinta di movimento, ma è ancora Mezzatesta a siglare il gol 3-0, dalla lunghissima distanza, che fa esplodere di gioia la panchina biancorossa.

La Femminile Molfetta si qualifica così alle semifinali dei play-off dove affronterà, con match di andata e ritorno, il Fondi, vittorioso per 4-2 nell’anticipo di ieri sul Futsal Osilo.