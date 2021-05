Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia per l’Arvalia Nuoto riprende anche l’under 14 di pallanuoto

Dopo un anno di fermo degli sport giovanili di squadra, a causa della pandemia, domenica 16 maggio ha avuto inizio all’interno della piscina Parco Caserta di Reggio Calabria uno dei primi 3 concentramenti previsti per il campionato regionale under 14 di pallanuoto.

La Arvalia Nuoto Lamezia, società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, è stata tra le protagoniste della manifestazione, insieme ad altri team calabresi, quali l’Italica RC, il Cosenza Nuoto e la Cosenza Pallanuoto, che hanno potuto nuovamente confrontarsi in vasca dopo lunghi mesi di stallo.

A commentare con grande entusiasmo le prove dei propri atleti è stato mister Enzo Mirante, allenatore della Arvalia Lamezia: «Nonostante la preparazione atletica tattica sia iniziata solo a metà aprile e nonostante la carenza di organico per la mancanza del rientro di alcuni ragazzi, l’intero team ha dato prova di coraggio e tenacia nell’affrontare una dura giornata – ha spiegato il coach – i tre incontri disputati hanno messo a dura prova gli atleti della Arvalia, che sono riusciti comunque a fare del loro meglio. A loro sono andati i complimenti del presidente Simone Bernardini e del direttore dell’impianto comunale lametino Francesco Marino. Io, ovviamente, non posso che unirmi a questo coro, in quanto ho percepito l’impegno profuso dai ragazzi e la passione spesa in vasca. Chiaramente la speranza ora sta nel rientro di quei compagni mancanti, parte integrante di un grande progetto avviato dalla società, purtroppo bruscamente arrestatosi a causa del Covid-19».

«Il mio plauso – ha proseguito il mister – va ai ragazzi scesi in vasca, ossia Francesco Maruca, miglior portiere del concentramento, che ha sfoggiato delle grandi e belle parate, ma anche a Claudio Perri, Francesco Perri, Christian Strangis, Lorenzo Rettura, Pietro Perri, Giuseppe Mascaro, Giulio Torcasio, Angelo Labonia e, per finire, a Gabriele Bernardini, il più piccolo del gruppo, di soli 9 anni, che ha dato il suo contributo in campo, confrontandosi con ragazzini molto più grandi».

Prossimo appuntamento con la pallanuoto è previsto per domenica 30 maggio, all’interno dell’impianto di via De Sensi.