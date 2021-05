Saranno 3 le assenze nello Scalea che affronterà la domenica in casa la Vigor Lamezia nell’ultimo turno della stagione. Non saranno infatti della gara sia il difensore Bertini (espulso nella gara contro il Soriano), che gli attaccanti Angotti e Pedrinho, squalificati “per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario a fine gara”.

Tra i biancoverdi a rischio squalifica per recidività di ammonizioni Miliziano e Russo, giunti al quarto giallo del mini torneo, che in caso di nuova sanzione salteranno il primo turno play off.