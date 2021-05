BASKETBALL LAMEZIA – NEW BASKET CASERTA 83-75

(25-21, 41-40, 70-60)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic, Gentili, Monier, Elia, Giampà G, Ferretti, Conti, Luzza, Giampà F, Miscimarra, Fall. All: Barilla

NEW BASKET CASERTA: Zaccaro, D’Urzo, Carrichiello, Marchese, Bauduin, Pappalardo, Di Coste, Puoti, Zullo, Sbaragli Gl, Sbaragli Gm, Madunich. All: Di Lorenzo.

Vittoria al Palasparti per rimanere nel novero delle aspiranti finaliste play off per il Basketball Lamezia, che carbura nel corso della gara trovando la giusta distanza nella seconda parte dalla contesa contro Caserta, con i campani che pagano dazio nel finale sulla gestione dei falli e rimangono invischiati nella lotta dei quartieri bassi in C Gold.

La gara inizia con parziali di 7-0 tra le due squadre, rincorse che vedono Lamezia avanti di 25-21 al primo riposo.

Secondo quarto che inizia con Caserta ad accorciare (27-26), Luzza trova 5 punti in fila riallungando (34-26), e gli ospiti a ricucire fino al minimo svantaggio all’intervallo (41-40).

Nel terzo quarto padroni di casa che provano la fuga (57-46), coach Di Lorenzo alta i toni sia con i propri giocatori che con gli arbitri per cercare una reazione. Il quarto si chiude però con un canestro su palla rubata da Moniere (70-60).

Distanze che rimangono immutate anche nella prima parte dell’ultimo parziale (75-65), e nel finale Caserta si rifà sotto (79-75) cercando di ricucire mandando gli avversari in lunetta ma pagando in fatto di somma di falli personali. La gara si chiude sull’83-75