Coppa Italia serie D, la Raffaele Lamezia batte 3-0 la Blue Foxie Sicma Curinga

Ritornata, dopo la sosta forzata per il Covid, la stagione pallavolistica di serie D.

Nel palazzetto di Pianopoli si sono incontrate per la Coppa Italia la Blue Foxie Sicma Curinga e la Raffaele Lamezia, con i lametini a trovare un primo strappo (11 – 6), conquistando poi il set per 25-16.

Nel secondo set il copione non cambia: gialloblu avanti sul 18 – 9, vincenti 25-15.

Nel terzo set primo vantaggio per la compagine di Curinga (7-5), ma i lametini riprendono in mano la gara vincendo anche il terzo parziale per 25-16 e così la gara per 3-0.