Raffaele Lamezia obbligata a ribaltare la sconfitta di Palermo per continuare nei play off

Oggi pomeriggio alle 17.30 al PalaSparti la Raffaele ospita la Pharmap Saber Palermo per il ritorno dei quarti di finale dei play off verso l’A3.

Sfida delicata quella odierna per i lametini, che hanno rimediato una sconfitta al tie-break nella gara di andata ma che per due set e mezzo hanno tenuto il confronto con gli avversari.

La compagine gialloblu dovrà dare il massimo per non vanificare quanto di buono fatto nell’arco di tutta la regular season. Di fronte una squadra molto ben attrezzata, che mercoledì ha mostrato di che pasta è fatta, che ha dalla sua anche l’opportunità di arrivare in città il giorno prima del match.

Per il team manager Luca Torchia “quella che abbiamo davanti è una di quelle partite che ognuno di noi vorrebbe giocare. Le aspetti tutta la settimana, soprattutto dopo la sconfitta al tie break della gara di andata. Palermo si è dimostrata una squadra di alto livello, ma i nostri ragazzi faranno tutto il possibile per vincere nelle mura amiche e ribaltare questa serie. Consapevoli dei nostri mezzi, siamo sicuri che, aldilà del risultato finale, usciremo dal Palasparti senza rimpianti.”