Vince in casa della Reggiomediterranea di misura il Sambiase ma perde la vetta, ai play off avversaria la Palmese

REGGIOMEDITERRANEA: Morabito, Lanza (46’st Scilla), Gutierrez, Lopez, Foti, Wojcik, Trepat (20’st Semenzin), Pitasi (36’st Ramacciotti), Padin, Puntoriere, Lancioni.

A disp: Marino, Zanello, Cento, Maugeri, Currò, Saba.

All. Misiti.

SAMBIASE: Lamberti, Chiodo, Riga, Trentinella, De Nisi, Miceli, Colosimo (47’st De Fazio), Vitale, Fioretti (16’st Mandarano), Umbaca, Verso (23’st Giampà).

A disp: Iozzi, Marrella, Talarico, Mascaro, Diop, Mirabelli.

All. Fanello.

ARBITRO: Lotito di Cremona (assistenti Varamo di Taurianova e Galluzzo di Locri).

RETI: 13′ pt Fioretti, 17’pt Padin, 33’pt Fioretti

NOTE: Ammoniti: Vitale, Gutierrez, Pitasi, Riga, Lopez, Colosimo

Angoli: 10-7. Rec: 1’pt, 6’st

Vince in casa della Reggiomediterranea di misura il Sambiase, ma le occasioni non concretizzate oltre ad aver lasciato aperta la contesa costano anche la prima posizione ai giallorossi, superati per differenza reti totale dal Sersale (vincente 2-0 a Palmi, con i neroverdi attesi domenica al “Gianni Renda” per la prima gara play off).

Con Umbaca arretrato in posizione di regista per sopperire alle assenze in mediana, nei primi 45 minuti di gioco padroni di casa più incisivi sul proprio versante offensivo destro venendo chiusi però più volte in corner (nell’unica disattenzione in gol Padin), ma sono i giallorossi ad essere più cinici con Fioretti nel concretizzare i traversoni ricevuti

PRIMO TEMPO

2′ ci prova Verso, palla a lato

8′ Vitale prova il diagonale, palla di poco a lato

13′ Fioretti porta in vantaggio i giallorossi su assist di Colosimo calciando al volo

17′ Lancioni scatta sulla destra e trova l’assist dal fondo, Padin appoggia in rete il pareggio davanti a Lamberti inerme

31′ palleggio in area di Fioretti servito da Umbaca, conclusione sopra la traversa

33′ ancora Fioretti in gol, concretizzando in tuffo il servizio di Trentinella dalla destra

41′ Vitale dalla lunga distanza chiama il portiere ad alzare sopra la traversa

44′ da calcio d’angolo subito ripartenza del Sambiase che si presenta con Verso davanti a Morabito, il portiere è attento a tenere la posizione e deviare la conclusione dell’attaccante giallorosso

SECONDO TEMPO

5′ Reggiomediterranea che mette in apprensione la retroguardia avversaria, Miceli e compagni riescono però a spazzare e murare i palloni giunti in area piccola

11′ Trepat prova la conclusione ad effetto dal vertice dell’area, pallone che sorvola l’incrocio

15′ Lancioni chiama Lamberti all’intervento sul primo palo, parata in due tempi senza affanni

17′ Colosimo ha la palla del 3-1 ma davanti a Ramunno gira tra le braccia del portiere dopo la mancata rovesciata di Verso

27′ servito da rimessa laterale, Colosimo prova il tiro da fuori area, il portiere risponde presente

28′ Mandarano fa valere la differenza di stazza con Wojcik, prova il pallonetto ma la traversa respinge il tentativo

35′ Colosimo è bravo a controllare in area un pallone sporco, Morabito deve superarsi per deviare in corner levando la sfera dal sette

39′ Lamberti anticipa Padin servito da corner pronto al colpo di testa

44′ Lamberti in scivolata chiude su Semenzin sventando il tentativo dei padroni di casa