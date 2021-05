Vittoria rotonda per la Vigor Lamezia sul campo dello Scalea, nei play off primo turno contro la Reggiomediterranea

SCALEA: Ramunno, Caruso, Pizzoleo, Maceri, Curcio, Castellano (34’st Lavecchia), Riccardi, Canale, Richella, Bruzzese (18’st Tricoli), Musso.

A disp: Martino, Chemi, Capomaggio, Benanti, Barbo

All. Gregorace.

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo (9’st Lugo Martinez), Pavaglianiti, Miliziano (26’st Amendola), Carubini, Cucinotti, Foderaro (26’st Giaimo), Scozzafava, Haberknon, Ferrara (27’st Villa), Russo (14’st Martinez).

A disp: Parisi, Messina, Scoppetta, Zuppardo.

All.: Vargas.

ARBITRO: Fede di Rossano (assistenti Mazza e Sergi di Reggio Calabria).

RETI: 9’ pt Haberknon, 24’pt Carubini, 12’st Russo

NOTE: Ammoniti: Miliziano, Scozzafava

Angoli: 6-3. Rec: 2’pt, 4’st

Vittoria rotonda per la Vigor Lamezia sul campo dello Scalea, rifacendosi così dello 0-0 del turno precedente in cui era mancato il giusto cinismo contro la Reggiomediterranea, ovvero la sfidante che arriverà nella prima gara play off in calendario il 30 maggio al “Guido D’Ippolito” (ultima domenica a porte chiuse).

Biancoverdi che di fatto chiudono i conti dopo meno di un’ora di gioco, con sul versante opposto solo una conclusione di Bruzzese e le punizioni di Curcio ad impensierire Gentile.

Nota stonata il cartellino giallo rimediato da Miliziano, che salterà quindi la prima sfida da dentro o fuori per somma di ammonizioni.

PRIMO TEMPO

3′ Russo davanti a Ramunno si fa chiudere lo specchio

9′ Russo lavora bene sulla destra, palla sul palo lontano dove Haberknon di testa deposita ad incrociare

12′ Gentile devia in modo scomposto in angolo un insidioso calcio piazzato di Curcio

24′ punizione in area di Russo, Carubini trova il raddoppio di testa

33′ Gentile in tuffo respinge un’insidiosa conclusione di Bruzzese

40′ Haberknon controlla di petto e nei pressi dell’area conclude sopra la traversa

46′ punizione di Curcio a lato

SECONDO TEMPO

12′ Russo dal fondo del campo ritorna verso il dischetto con un destro a rientrare mette a segno il 3-0

13′ Richella prova il destro, palla di poco a lato

20 Scozzafava in progressione centrale cerca la conclusione, palla sopra la traversa

37′ Curcio da punizione cerca un compagno in area, Gentile smanaccia in fallo laterale

46′ Gentile chiamato all’intervento dalla punizione di Curcio

49′ ancora Curcio da fermo, pallone sopra la traversa