La World Taekwondo Masters Union nomina Italy Officer il maestro di Taekwondo Fortunato Novelliere

La World Taekwondo Masters Union è un’ organizzazione internazionale con sede principale negli Stati Uniti d’America, il cui fondatore è il Grande Maestro Ki Hong Kim, che riunisce la maggior parte dei maestri di tutto il mondo per promuovere la coerenza dell’insegnamento del taekwondo, garantirne la pratica internazionale attraverso programmi, seminari e corsi di formazione.

Fortunato Novelliere oggi è Presidente e Direttore Tecnico dell’ASD Taekwondo Scuola Sportiva in Lamezia Terme, muove i primi passi nel mondo del taekwondo nella storica scuola del Grande Maestro Anthony Caruso di origini lametine ma che si è formato negli Stati Uniti negli anni 70/80.

Novelliere acquisita la qualifica di tecnico inizia a seguire corsi di aggiornamento presso il Centro di Preparazione Olimpica in Roma, e poi a Formia, e la voglia di conoscere sempre di più lo ha spinto a visitare e ad approfondire all’estero le tecniche e le metodologie di allenamento di questa disciplina coreana.

Determinante per l’assegnazione dell’incarico è stato anche il curriculum: Novelliere ha una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, un Master Business Administration, un Master per l’insegnamento delle discipline di diritto ed economia negli istituti secondari di secondo grado.