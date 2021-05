Il Pattinaggio Lamezia ai campionati regionali con 21 atleti

Si sono conclusi ieri i campionati regionali di libero di pattinaggio artistico che hanno visto scendere in pista più di 70 atleti provenienti da tutta la Calabria.

Dopo più di un anno di stop dall’attività agonistica a causa della pandemia , la vera vittoria per l’ASD Pattinaggio Lamezia è stata portare ai campionati regionali 21 atleti che si sono distinti per bravura ed eleganza.

Le allenatrici lametine Valentina Grillo, Viviana Raccuglia ed Ilenia Graziano si dicono “soddisfatte del lavoro svolto in questi mesi dalle nostre atlete , ma i campionati conclusi ieri non rappresentano per noi la fine dell’ anno rotellistico, ma solo il punto da cui ripartire per provare a migliorarci sempre più”.

Podi conquistati da Marialetizia Esposito ( 2*classificata cat. Div. Nazionale C), Giohanna Mascaro ( 2* classificata cat. Div Nazionale A) , Letizia Bronzi ( 3* classificata cat. Giovanissimi A) Gaetano Federica (3* classificata cat. Giovanissimi B) e Angela Ferraro (1* classificata cat. Esordienti B – unica atleta calabrese che gareggia in una categoria federale).

Ottimi piazzamenti anche per Giorgia Gaetano (4* classificata cat Giovanissimi B), Federica Stella (4* classificata cat Es. reg. B), Ludovica Raso (5* classificata all. Reg. A), Alessandra Stella ( 4* classificata All Reg B).

Buone performance anche per tutte le altre atlete :

CAT GIOV B:

6* Lillo Edoardo Marcella

7* Commisso Carola

8* Mirante Noemi

9* Perri Ilenia

10* Sauro Adele

CAT ES REG A

6* Mercuri Megan

CAT ES REG B

6* Cefalì Francesca

CAT AL REG A

6* Viterbo Giorgia

8* Scalise Anastasia

CAT AL REG B

8* Cristiano Serena

CAT DIV NAZ A

6* Ciambrone Aurelia

7* Gaetano Caterina

8* Popello Sofia