Vince contro il Club Irpinia ma non basta, la stagione del Basketball Lamezia si ferma alla fase ad orologio

BASKETBALL LAMEZIA – BASKET CLUB IRPINIA 90-62

(31-12, 47-30, 75-48, 90-62)

Vince ma non basta, e così la stagione del Basketball Lamezia si ferma alla fase ad orologio confermandosi terza forza del proprio girone e quindi fuori dalla fase finale verso la serie B: nei play off Salerno incontrerà Benevento, e Forio se la vedrà con Agropoli.

Alla partita con il Club Irpinia la compagine gialloblu si presentava infatti con l’obbligo di vincere la propria gara e sperare che Benevento battesse Agropoli, intento riuscito nella prima parte ma non nella seconda.

Prima accelerata dei padroni di casa (12-6) con tripla di Gentili, con gli ospiti che iniziano a trovare qualche fallo e palla persa di troppo (18-6).

Monier e compagni cercano di scavare subito un gap importante (26-8), Spasojevic schiaccia il 31-12 con cui si chiude il primo quarto.

Anche il secondo quarto vede le fenici gialloblu concentrate a tenere in pugno la gara (40-25), e all’intervallo si va sul 47-30, con un orecchio teso alla sfida tra Agropoli e Benevento con agropolesi avanti nel punteggio in una gara però combattuta.

Terzo quarto che continua con il copione della prima metà della gara, Spasojevic dalla distanza sigla il 68-41, e dopo aver allungato sul nuovo massimo vantaggio (+31) una fase di rilassamento porta al 75-48 con cui si va all’ultimo riposo, mentre in Campania però Benevento aveva perso contatto con l’avversario (-10).

A metà ultimo quarto partita in ghiaccio (82-54), e si punta così a migliorare gli score personali per i gialloblu e dare spazio anche al giovane Giuseppe Giampà. La gara si chiude sul 90-62 al Palasparti, mentre ad Agropoli i padroni di casa hanno la meglio sul Benevento per 79-70