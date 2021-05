Per Sambiase – Palmese riapre al 25% il “Gianni Renda”, le disposizioni per abbonati e prevendita

In base alle ultime disposizioni governative dal 1 giugno si potrà tornare ad assistere agli eventi sportivi negli stadi, con la capienza che non potrà essere superiore al 25% di quella massima, ed entro un totale di 1.000 spettatori.

Il ritorno del pubblico coinciderà con la fase finale dei play-off che decreteranno il vincitore del campionato di Eccellenza calabrese, e così domenica riapriranno le porte del “Gianni Renda” in occasione di Sambiase – Palmese per un massimo di 275 spettatori (su 1100 tra tribuna e due gradinate, chiuse però da tempo).

La società giallorossa annuncia che «continueremo, comunque, a tramettere in esclusiva la diretta delle nostre partite casalinghe sulla nostra pagina Facebook ufficiale, per giungere a tutti i tifosi sambiasini in ogni parte d’Italia e del mondo», mentre «tutti i presenti allo stadio dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in struttura, mantenere le distanze di sicurezza e presentare il modulo di autocertificazione».

Ingresso abbonati

Gli abbonati avranno diritto a prenotare l’ingresso che per loro sarà gratuito, inviando una mail a: biglietteriasambiase@gmail.com o chiamando il 388-0549979 a partire da martedì 1 giugno alle 10 ed entro giovedì 3 giugno alle 15, inserendo numero di abbonamento e nominativo con dati anagrafici al quale lo stesso dovrà risultare. Si potrà cedere l’abbonamento solo a familiari di primo grado nel caso non si potrà assistere alla partita, e sarà necessario specificarlo nella mail.

Gli abbonati che usufruiranno della prenotazione, potranno ritirare il tagliando con posto pre-assegnato direttamente la domenica presso la biglietteria a partire dalle 14.

Prevendita

La prevendita sarà effettuata nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, presso la biglietteria dello Stadio Gianni Renda, mentre non son sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso la domenica della partita.

I prezzi dei singoli tagliandi d’ingresso saranno: 10 euro Tribuna; 15 euro poltroncine vip.

Ogni biglietto corrisponderà ad un posto preassegnato. Sarà necessario e fondamentale seguire le indicazioni del personale e rispettare le prescrizioni riguardanti i protocolli anti Covid-19, quindi utilizzo della mascherina ed il mantenimento del distanziamento tra le persone (tranne se trattasi di congiunti).

Settori ospiti

Il settore riservato ai tifosi ospiti è la gradinata. Il numero di biglietti riservati alla tifoseria ospiti è subordinato alle decisioni di Ordine Pubblico legiferate dalla Questura di Catanzaro.

Sui canali social della squadra giallorossa verrà sempre offerta una puntuale e precisa informazione anche riguardo questi aspetti.

Accrediti vari

Per le partite finali del mini-torneo d’Eccellenza non verrà rilasciato nessun tipo di accredito (AIA, Forze dell’Ordine, Addetti ai lavori ecc.) ad eccezione degli operatori della comunicazione.