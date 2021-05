Prevendita per Vigor Lamezia – Reggiomediterranea da mercoledì a sabato, abbonamenti validi allo stadio

La Vigor Lamezia comunica che da mercoledì sino a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile acquistare i biglietti presso la Caffetteria Falvo in via Aldo Moro per la gara del primo turno play off tra Vigor Lamezia e Reggiomediterranea.

Data la riapertura del “Guido d’Ippolito” al 25% della propria capienza, ovvero 932 sui 3.730 posti attivi senza la Curva Nord, i tagliandi in vendita saranno divisi tra:

Tribuna 10 euro

Gradinata 7 euro

Curva sud (settore ospiti) 5 euro

Gli abbonati potranno recarsi direttamente allo stadio muniti di carta di identità e card abbonamento.

Nel rispetto dei protocolli anti COVID-19 si ricorda di utilizzare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale.