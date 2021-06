Un argento e un bronzo per gli atleti del Centro Sport al campionato nazionale di fitness

Una medaglia d’argento per il vice campione nazionale Luigi Molinaro, medaglia di bronzo per Nicola Mazzocca, con 10° posto per Fabrizio Cerra nelle rispettive classi d’appartenenza sono i risultati ottenuti al campionato nazionale di fitness Palestriadi Csen, cui hanno preso parte 7.000 atleti di tutta Italia.

Ottimo risultato degli atleti agonisti del centro sport di Lamezia Terme che hanno continuato a svolgere gli allenamenti in sicurezza, rispettando tutte le linee guida anti covid-19, presso la struttura.

Grande soddisfazione del presidente del Centro Sport, Jessica Amendola, per l’impegno e gli ottimi risultati ottenuti, avviando la preparazione per la prossima gara che vedrà coinvolti gli atleti il 28 giugno.