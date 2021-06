Settimana decisiva per l’Eccellenza con in 7 giorni 4 gare ad eliminazione diretta

Altra domenica decisiva per il massimo campionato regionale. Locri e Scalea recuperano il quarto di finale non disputato domenica scorsa (in caso di parità al termine dei 90 minuti passerà il turno la squadra amaranto).

Al “Gianni Renda”, invece, alle 16 semifinale e derby cittadino tra Sambiase e Vigor Lamezia che si contenderanno un posto in finale. In caso di parità al termine dei tempi supplementari andrà in finale la squadra meglio piazzata al termine della fase regolare, ovvero i padroni di casa.

La seconda semifinale tra Sersale e la vincente di Locri-Scalea si giocherà mercoledì 16. La finalissima rimane fissata per domenica 20 giugno.