Domenica Memorial Antonio Cevola organizzato dalla Polisportiva Malaspina

Una manifestazione tanto attesa e un evento ormai consuetudinario: è il Memorial Antonio Cevola, gara di bocce a coppia (specialità volo) in programma domenica per ricordare lo storico socio fondatore, consigliere e giocatore della Polisportiva Malaspina di Lamezia Terme.

Il torneo, giunto alla quattordicesima edizione, quest’anno rappresenta anche la prima gara ufficiale dell’anno per il settore volo in Calabria (oltre che la prima aperta con il sistema di sorteggio Wsm).

Ventisette le coppie in gara al via, provenienti dal catanzarese e dal vibonese. Il programma prevede poule eliminatorie a Lamezia Terme e a Pianopoli al mattino dalle ore 8.30, fasi finali nel pomeriggio nel bocciodromo della Malaspina.

«È un appuntamento molto atteso da sportivi e appassionati di volo – spiega l’organizzatore Roberto Cevola, responsabile Fib Calabria per il settore volo e figlio di Antonio – proprio per la sua longevità e perché quest’anno rappresenta il primo evento agonistico ufficiale per la disciplina».

Il direttore di gara sarà l’arbitro provinciale Guglielmo Portafoglio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti contagio da covid-19 vigenti.