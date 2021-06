L’under 20 dell’Ecosistem Lamezia Soccer in campo per il primo campionato di categoria di beach soccer

Non potendo disputare la stagione del settore giovanile indoor, l’Ecosistem Lamezia Soccer si rifà andando in spiaggia. La compagine orange è tra le 10 squadre che prenderanno parte al primo Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer

La tappa dedicata al Campionato Under 20 si terrà a Mugnano di Napoli dal 14 al 18 luglio e qualificherà le migliori 4 che si giocheranno le Finali 7 e 8 Agosto a Lignano Sabbiadoro.

A contendersi il titolo di campione d’Italia con i lametini saranno:

Centro Studi Petrarca Cagliari Beach Soccer

Canalicchio Catania Beach Soccer

Caffè Lorè Catania Beach Soccer

Beach Soccer Lazio

B-Point Napoli Beach Soccer

Pisa Beach Soccer 2014

Happy Car Sambenedettese Beach Soccer

Beach Soccer Club Terracina

Farmaè Viareggio Beach Soccer

A capo della delegazione orange ci sarà oltre al presidente Francesco Manfredi anche il Direttore Sportivo Nicola Samele che sta già allestendo la squadra che cercherà di ben figurare in questo nuovo campionato.

«Per noi che veniamo dal mondo del calcio a 5 è la nostra prima esperienza nel Beach Soccer -dichiara il direttore Samele- cercheremo di allestire una squadra composta dai migliori talenti under 20 che esprime il territorio lametino. Ringrazio di vero cuore i nostri main sponsor Ecosistem ed Econet che ci supporteranno anche in questa avventura, ma non avevo dubbi in quanto sempre disponibili a supportare le iniziative per i giovani e del territorio. Per quanto riguarda la guida tecnica non potevamo non assegnarla a Bebo Carrozza (che ha già avuto esperienze come giocatore nel Beach Soccer) e al vice Luca Montesanti, nella prossima settimana sveleremo i nomi dei ragazzi che faranno parte della rosa».