“Nel Ristora Calabria Bis discriminazione che colpirebbe in tal modo il 90% delle Asd/Ssd con sede operativa in Calabria”

In seguito alla pubblicazione del Bando Regionale Calabria denominato Ristora Calabria Bis, avente quali beneficiari (tra gli altri destinatari) le Asd/Ssd con sede operativa nella Regione Calabria ed affiliate esclusivamente alla Federazione Italiana Nuoto e/o alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, da almeno 3 anni in Calabria e che svolgono attività agonistica, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al registro Nazionale Coni e firmatarie della presente lettera aperta rilevano una palese iniquità nel bando stesso che esclude tutte le Asd/Ssd non praticanti la disciplina del nuoto (ricordiamo che le discipline riconosciute dal Coni sono ben 385 e non solo il nuoto) ed escludendo altresì le Asd/Ssd praticanti il nuoto e non affiliate alla Fin o alla Federazione Nuoto Paralimpica ma affiliate ad uno dei 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali Riconosciuti dal Coni.

Tutto ciò costituisce, a parere dei sottoscrittori, una palese iniquità sia tra discipline sportive (tutte egualmente colpite dalla sospensione delle attività sportive dovute alla normativa emergenziale sin dalla fine di ottobre del 2020) e sia una palese iniquità tra quanti praticano lo sport del Nuoto ma si vedono negare la possibilità di partecipazione al bando per una semplice motivazione di Tesseramento (ovvero di casacca sportiva).

Il Decreto all’oggetto ha quale finalità il ristoro di attività economiche e PMI operanti sul territorio Regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid – 19, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto. L’introduzione nella platea dei beneficiari di Asd/Ssd (anche con semplice codice fiscale) è un elemento positivo ma non si capisce però il perché di una discriminazione che colpirebbe in tal modo il 90% delle Asd/Ssd con sede operativa in Calabria che non praticano il Nuoto e che non sono affiliati alla Federazione Italiana Nuoto o alla Federazione Nuoto Paralimpica.

Aurora Dance, Dance Academy F&M, Studio Danza, Universal Dance, Dea Fitness & Wellness, Scuola Marziale Vibonese, Fenix Sport Academy, Fuego Latino, I Love Dance, Centro Sport Karate, Gyessegym, Heracles, Evolution Dance, Warriors Club, Aurora Fitness Centre, Sogno Latino, Divina Dance Academy, 1 Mas, New Body Center, Millennium KR, Ruskaja, Big Match The Gym, Dance Academy Catanzaro, Antonio Biafora, Physica, Scuola Arceristica Karman, Vega, Real Sibari, In Punta di Piedi, Gladys Dance, Tersicore Dance School, New Eurodance, Center Training Club, Nuoto & Fitness, KJ Events, Bailando Club, Happy Dance Calabria, Harmony Dance, Sporting Center, La Carmen, Scuola Danza Vaganova, Count Down, New Dance Academy, l’Ecole de la vie, Relevè, Time For Dancing, Urban Family, University of Dance, Mary Dance, Corpus Health Club, Fordance, Ballomania. Sporting Club, Aretè Sporting Center, Passione Danza Academy, Sparta MMA CS, Explora Piscina, Stardust, Body Movement, Grand Jetè, Dance Academy, Rodikballet, Skorpion, Isadora Dance Academy, Dance & Fly, Uniti per lo sport, New Let’s Dance Vibo, New Dance Village, Comparison of Dance, Fitness Club, Abc Art Balletto Company, Le Stelle della Danza, Queen Dance Vibo, Natalia Makarova Dance, Danzart, Crosstraining Warrior’s Resistance, Alma Latina, A.l.m.a. Dance, Sparta Vibo Valentia, Danza Giselle, N.A.D.D. Acamedy, New Nadd Academy, Evolve Scuola di Danza e Fitness, Forza Ragazzi, Life’s Style, Free Body, Lifegym, New Sporting Club, Mary Dance Stars, Centro Danza Professionale il Balletto, New Body Center, Cosenza Dancer Center, All Dance Catanzaro, Hurra Terranova di Sibari, Latin Planet Dance School, Maison de la Danse, Nouvelle Maison de la Danse, Pad Ballet Academy, Sport e Salute Catanzaro Lido, Romy’s Dance Studio, Febri Dance, Bea Sport, Fitness e Fashion, New Just Dance.