Il “Memorial Antonio Cevola” ieri ha inaugurato la stagione agonistica regionale del volo, e non ha deluso le aspettative.

La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, ha visto sfidarsi 27 coppie in gara, provenienti dal catanzarese e dal vibonese. Lo spettacolo si è visto fin dalle prime battute con poule eliminatorie, disputate a Lamezia Terme e a Pianopoli al mattino, molto equilibrate e decise all’ultimo punto.

Le fasi finali, che si sono tenute come di consueto nel bocciodromo della Polisportiva Malaspina, hanno visto primeggiare al termine di un pomeriggio di grandi giocate e di sfide di alto livello, il duo Roberto Cammarata – Fortunato Santaguida della Bocciofila Aurora di Sant’Onofrio che ha avuto la meglio per 11-5 su Pietro Fresca e Antonio Sirianni della Santa Lucia di Catanzaro. In semifinale erano approdate anche le coppie formata da Luca Sacco – Gianluca Pane (Bocc. Adami di Decollatura), terzi, e Antonio Ruffa e Gregorio Marcello (Santa Lucia, Cz), quarti.

«Innanzitutto è stato bello ritrovarci tutti per questa gara che ha segnato la ripartenza ufficiale del settore volo, anche con il sistema wsm. Le gare sono state tutte combattute fino alla fine per il livello alto visto in campo, cosa non scontata considerato lo stop forzato causa covid», commenta a margine del torneo Roberto Cevola, responsabile Fib Calabria per il settore volo e figlio di Antonio, storico socio fondatore, consigliere e giocatore della Malaspina a cui è intitolato il Memorial.

Proprio Antonio Cevola è stato ricordato prima dell’inizio della manifestazione agonistica con un evento commemorativo a cui ha preso parte la vedova Francesca Maria che ha poi premiato i vincitori. Presenti anche Natalino Bilotta, vice presidente del Comitato regionale della Fib Calabria, e Raffaele Brutto responsabile calabrese Aiab.

La prossima gara di volo in programma è il 9° Memorial Pino Fortuna, gara provinciale organizzata dall’Ass. Bocciofila Vibonese per domenica 25 luglio 2021.