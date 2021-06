Le precisazioni del Lamezia Beach Soccer e della proprietà del “B Club” in merito all’uso della beach arena

Dal Lamezia Beach Soccer e dalla Proprietà della struttura “B Club” si invia la richiesta di rettifica in merito alla dichiarazione dell’Ecosistem Lamezia Soccer, che annunciava per la prima esperienza dell’under 20 piena adesione, da parte della proprietà del Lido “B Club”, al progetto della società del Presidente Francesco Manfredi, supportandola con la disponibilità dell’impianto di Gizzeria Lido.

“Nel 2017 è stata concessa al Lamezia Beach Soccer all’interno del nostro lido un’area dove gli stessi esclusivamente con le proprie forze e risorse hanno costruito e realizzato una Beach Arena. In quanto quindi gestori e proprietari della beach arena nessuno ha condiviso o approvato la concessione della stessa, né ci sono stati contatti con la società sportiva del presidente Manfredi per verificare la disponibilità di concordarne l’eventuale utilizzo.

Salutiamo però con favore la nascita di un nuovo progetto giovanile che rappresenti Lamezia Terme sulle spiagge nella prima edizione del torneo nazionale Under 20, come per il decimo anno di fila farà la nostra società che si presenta come unica calabrese ai nastri di partenza della Serie A, con la prima tappa della Poule Scudetto prevista dall’8 all’11 luglio a Cirò Marina e preparazione quindi già programmata e avviata da qualche settimana”.