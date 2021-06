Stabiliti i due gironi del Campionato Nazionale Under 20 con ai nastri di partenza l’Ecosistem Lameziasoccer

Come da programma si è svolto questa mattina presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della LND il sorteggio dei due gironi della prima fase del Campionato Nazionale Under 20 in cui risulta iscritta la formazione dell’Ecosistem Lameziasoccer.

Una prima fase che vedrà le squadre impegnate sul campo del Games Village di Mugnano di Napoli dal 14 al 18 Luglio con le prime due che si qualificheranno per la Final Four di Lignano Sabbiadoro.

La formazione orange, che sarà guidata da mister Bebo Carrozza, è stata inserita nel Girone che comprende anche le formazioni di:

Centro Studi Petrarca Cagliari Beach Soccer (Sardegna)

Pisa Beach Soccer 2014 (Toscana)

Beach Soccer Club Terracina (Lazio)

B-Point Napoli Beach Soccer (Campania)

Nell’altro Girone si affronteranno le altre rimanenti 5 squadre con l’unico derby previsto in questa prima fase che interesserà le squadre siciliane:

Canalicchio Catania Beach Soccer (Sicilia)

Caffè Lorè Catania Beach Soccer (Sicilia)

Beach Soccer Lazio (Lazio)

Farmaè Viareggio Beach Soccer (Toscana)

Happy Car Sambenedettese Beach Soccer (Marche)

Trattandosi della prima edizione del torneo è difficile fare pronostici, ma c’è da sottolineare come tra le squadre iscritte ci siano società di alto lignaggio per il torneo assoluto, logico quindi aspettarsi un buon livello tecnico a cui i ragazzi orange dovranno allinearsi.

Per lo staff tecnico sarà un mese di duro lavoro per preparare la squadra sul campo di allenamento del “B Club” di Gizzeria Lido che ha dato la piena adesione al progetto della società del Presidente Francesco Manfredi supportandola con la disponibilità dell’impianto.

Qualche giorno ancora e poi inizieranno gli allenamenti sotto l’occhio vigile ed attento di Mister Carrozza e del secondo Luca Montesanti, coppia scelta dalla società orange per dare vita al progetto Beach Soccer con il DS Nicola Samele già al lavoro per formare il roster orange.