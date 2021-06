Alfano squalificato e multa per il Sambiase dopo la vittoria contro la Vigor Lamezia valsa la finale play off

La vittoria contro la Vigor Lamezia è valsa la finale play off per il Sambiase, che domenica alle 15.30 affronterà il Sersale in trasferta con unico risultato a disposizione la vittoria per approdare in serie D, mentre la compagine di mister Saladino (ex della gara nei due schieramenti al pari di Colosimo, De Fazio, Russo, Leta) potrà festeggiare anche in caso di pareggio mantenuto dopo 2 tempi supplementari.

Le due compagini condividono oltre ai colori sociali giallorossi anche le assenze per beach soccer, superate però senza danni nelle ultime uscite: Miceli nel Sambiase, Zurlo e Corosoniti nel Sersale sono infatti attualmente impegnati con la nazionale (quarto calabrese è Marcello Percia Montani, altro ex di compagini lametine).

Altra assenza certa, poiché fermato per un turno dal giudice sportivo, sarà quella del terzino sinistro Alfano, con la stacittadina vinta contro la Vigor Lamezia ad avere avuto come altri strascichi anche i 250 euro di multa per il club delle Due Torri «per avere i raccattapalle durante la gara volontariamente ritardato la restituzione del pallone per favorire la perdita di tempo e avere uno di essi rivolto più volte all’arbitro parole irrispettose; nonché per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori ne riguardi dei sostenitori della squadra avversaria».

Ammonizione anche per mister Fanello «per comportamento non regolamentare durante la gara», ma essendo domenica l’ultima gara stagionale un’eventuale squalifica non avrebbe effetto, con medesimo provvedimento e motivazione comminata anche a mister Saladino per la gara vinta ieri contro il Locri che è valsa il pass per l’atto finale stagionale.