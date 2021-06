Ritorno al passato per la Royal Team Lamezia tra ambizioni di rosa e società

Ritorno al passato per la Royal Team Lamezia, che abbandona la denominazione di Vigor Lamezia Women riprendendo quella originale e precedente «dopo giorni di riflessioni sul come e se proseguire», ringraziando «la società Vigor Lamezia per aver concesso l’utilizzo di nome e logo per la stagione 2020/21».

La nota online precisa che «rispetto agli anni precedenti ci saranno dei profondi cambiamenti all’interno della società, nuovi imprenditori sono decisi a sposare una realtà lametina che in questi anni ha dato lustro alla città, con l’auspicio di raggiungere traguardi ancora più importanti in brevissimo tempo».

Si rende noto che all’interno dello staff ci sarà la presenza «di un noto direttore generale, che per molti anni ha militato in realtà importanti del calcio a 11, il quale con la propria esperienza e competenza, contribuirà al raggiungimento di nuovi obiettivi», identikit che dovrebbe corrispondere a Fabrizio Maglia, più volte visto al Palasparti come spettatore delle gare del futsal bianvocerde.

Si annuncia che «la società metterà a disposizione dello staff tecnico, una rosa in grado di competere per il salto di categoria».