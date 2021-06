Si terrà il 24 luglio a Bovalino la dodicesima edizione del premio Stadioradio, in cui il sito calabrese con focus sul calcio dilettantistico farà il punto sulla tribolata stagione da poco conclusa con la promozione in serie D del Sambiase dopo un campionato dai due tempi e due diverse composizioni.

Nell’annunciare la lista dei candidati ai premi divisi per ruolo, si rimarca come «la selezione è avvenuta attraverso l’incrocio tra i top di “Gazzetta del Sud” e “Quotidiano del Sud”, media preziosissimi con i quali da anni esiste una reciproca, soddisfacente e fattiva collaborazione, inoltre abbiamo anche considerato, per la selezione, coloro i quali hanno partecipato anche alla prima, seppur evaporata, fase della stagione».

A decretare il podio gli allenatori delle 8 squadre che si sono date battaglia per l’accesso alla D, con ogni tecnico che non potrà votare i propri giocatori.

Durante la premiazione del 24 luglio sarà il pubblico da casa tramite votazioni online a decretare chi, tra i premiati, sarà considerato il giocatore dell’anno per il torneo di Eccellenza, cui si affiancheranno poi il premio per il miglior under e quello alla carriera, miglior allenatore ed arbitro.

Nell’elenco dei possibili premiati 6 elementi del Sambiase e 4 della Vigor Lamezia (con Russo inserito nei centrocampisti e non tra gli attaccanti), compresi gli allenatori, con in lizza per la migliore panchina anche Saladino del Sersale ed in attacco Angotti dello Scalea, ed in aggiunta Alessandro Petrosino ad ambire al titolo di miglior arbitro stagionale.

NOMINATIONS GIOCATORI:

PORTIERI

Parrottino (Sersale)

Lamberti (Sambiase)

Nania (Soriano)

Gentile (Vigor Lamezia)

Ramunno (Scalea)

DIFENSORI:

Scalise (Sersale)

Carubini (Vigor Lamezia)

Gambi (Palmese)

Foti (Reggiomediterranea)

Pizzoleo (Scalea)

Mirabelli (Sambiase)

CENTROCAMPISTI:

Nestico’ (Sersale)

Bernardi (Sambiase)

Calio’ (Sersale)

Russo (Vigor Lamezia)

Sapone (Palmese)

Pagano (Locri)

ATTACCANTI:

Angotti (Scalea)

Umbaca (Sambiase)

Verso (Sambiase)

Russo (Sersale)

Padin (Reggiomediterranea)

Martinez (Locri)

ALLENATORI:

Saladino (Sersale)

Fanello (Sambiase)

Vargas (Vigor Lamezia)

Mancini (Locri)

Gregorace (Scalea)

Misiti (Reggiomediterranea)

Germano (Palmese)

Parentela (Soriano)

ARBITRI: