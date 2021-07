Nella nuova stagione sportiva 2021/2022 istituito il campionato regionale/provinciale Under 18

In vista della nuova stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Regionale Calabria, su espressa volontà della Lega Nazionale Dilettanti, ha istituito il campionato regionale/provinciale Under 18.

I giovani calciatori classe 2004, che non hanno potuto confrontarsi nel campionato allievi a causa del blocco dell’attività avranno, così, l’opportunità di tornare in campo in una competizione a loro interamente dedicata e potranno continuare a svolgere attività di Settore giovanile con vincolo annuale.

Un segnale, questo, di vicinanza ed attenzione verso la crescita sportiva e sociale dei nostri giovani.