Cambia il nome ma non il cognome per la presidenza della Promosport, movimenti con la Vigor Lamezia

Cambia il nome ma non il cognome per la presidenza della Promosport. Nella tarda serata di ieri la presidenza della Promosport è stata affidata a Mario Folino Raso, con il ruolo di vice presidente che sarà ricoperto da Ovidio Taranto per dare una continuità alla precedente gestione.

Ufficialità che ora dovrebbe innescare i movimenti anche in casa Vigor Lamezia, con Angelo Folino ad entrare nella società di via Marconi da quella di via Boccioni ad un anno dal ritorno nel ruolo di massimo dirigente biancoblu, con che ruolo ed in che termini sarà l’ufficialità biancoverde a stabilirlo.

Sistemati gli organigrammi, via così alle pratiche per l’iscrizione delle due squadre in Eccellenza e Promozione, e l’avvio della programmazione della stagione che potrebbe vedere così la collaborazione delle due società dentro e fuori il campo.