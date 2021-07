Domani prima uscita in campionato per l’Asd Lamezia Beach Soccer contro il Canalicchio Catania

Si terrà domani per l’Asd Lamezia Beach Soccer contro il Canalicchio Catania la prima tappa di campionato di Serie A a Cirò Marina.

Per il veterano Antonio Mercuri «domani ci aspettiamo di affrontare una squadra alla nostra portata, vincere è fondamentale, in quanto è uno scontro salvezza, infatti l’ultima squadra retrocederà nella pool promozione mentre le altre proseguiranno in quella scudetto. Quest’anno il gruppo è un connubio di esperienza e novità, tra giocatori che militano nel beach soccer da molti anni e altri alla loro prima esperienza. Il gruppo è molto coeso, i nuovi acquisti si sono integrati bene e sono sicuro che ci daranno una grande mano. L’importante domani è mantenere la calma e la concentrazione per portare a casa il risultato».

Il capitano, nonché vice presidente, Davide Muraca, ricorda che «questo progetto è nato nel 2011 grazie al presidente Salvatore D’Augello e altre persone, che ad oggi, non ne fanno più parte. Insieme al mister Raffaele Notaris e ad alcuni giocatori che fanno parte della società dalle origini, come Francesco Morelli e Carlo Gallo, stiamo portando avanti la squadra, composta esclusivamente da ragazzi del posto. Gli obiettivi prefissati sono due: rimanere nella pool scudetto e piazzarci tra le prime 8 posizioni in classifica per disputare la Coppa Italia».