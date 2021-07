Prima vittoria in campionato per il Lamezia Beach Soccer, Pisa battuto 2-0

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per l’ASD Lamezia Beach Soccer che alla quarta giornata regola il Pisa BS per 2-0.

I ragazzi di mister Notaris giocano una partita perfetta da tutti i punti di vista e riescono a bloccare i nerazzurri. Lamezia che si porta subito in vantaggio con una bella rovesciata di Mercurio e non sazio attacca alla ricerca del raddoppio. Secondo gol che potrebbe arrivare proprio sul finale del primo tempo grazie a Gatto che si procura un calcio di rigore, ma calcia malamente e si fa parare la sfera dal portiere pisano.

Il raddoppio arriva nel secondo tempo grazie a Morelli che ruba furbescamente palla ad un avversario e si invola trafiggendo Barsotti.

Nel terzo tempo i biancoverdi dimostrano di essere cresciuti rispetto alle precedenti partite, lottano su ogni pallone e, guidati da Piazza, respingono tutti gli attacchi.

Arriva così il primo successo che permette di guardare con speranza le prossime gare.