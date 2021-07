Terza sconfitta per il Lamezia Beach Soccer, il Caffè Lo Re Catania è troppo forte e vince per 7-2

Terza sconfitta per il Lamezia Beach Soccer in campionato: i lametini lottano, ma il Caffè Lo Re Catania è troppo forte e vince per 7-2. Per i lametini goal di Gatto su punizione e Scalese.

Contro una delle squadre più forti del torneo era difficile ottenere un risultato, ma il Lamezia Beach Soccer ha giocato bene tutta la partita cercando di tenere testa a questa grande corazzata.

A differenza delle precedenti due partite ha cercato di reagire fino all’ultimo provando a contenere il divario tecnico degli etnei, da sottolineare la buona prova corale dei lametini che è da buon auspicio per la partita di oggi contro il Pisa Bs dove è importante portare a casa il risultato, in modo da proseguire la lotta salvezza nelle successive tappe.