Una donna nel nuovo asset societario del Sambiase Lamezia 1923

Dopo aver conquistato e festeggiato la promozione in Serie D, a seguito del mini torneo d’Eccellenza, riaccende i motori la macchina organizzativa dell’ Asd Sambiase Lamezia 1923.

In conformità ai maggiori sforzi economici e organizzativi che la massima serie dilettantistica impone, la società si è riunita nei giorni scorsi per pianificare le linee programmatiche e delineare gli obiettivi per la prossima stagione calcistica.

Primo obiettivo societario è quello di realizzare un vero e proprio salto di qualità sul piano organizzativo, consapevoli della grande attenzione che ricadrà sulla compagine giallorossa da parte degli addetti ai lavori e degli imprenditori che saranno interessati a legare il loro logo al brand “Sambiase Lamezia 1923”.

La grande vetrina e la responsabilità che investirà la nuova governance ha fatto maturare la volontà di inserire nell’organigramma societario dei profili professionali che consentiranno un vero e proprio passo in avanti in termini di organizzazione aziendale, comunicazione e marketing sportivo.

All’incontro, svoltosi presso gli uffici del ‘Gianni Renda’, hanno partecipato professionisti e imprenditori che hanno accolto di buon grado il nuovo progetto e le nuove linee guida che la compagine giallorossa vorrà attuare.

Sul piano squisitamente tecnico, invece, continua l’incessante lavoro del D.G. Antonio Mazzei e del D.S. Nicola Samele (entrambi presenti alla riunione) che come al solito, nel rispetto degli obiettivi prefissati, stanno creando i presupposti per far vivere un’altra stagione esaltante.

Nei prossimi giorni la società renderà noti i nomi delle figure che entreranno a far parte a pieno titolo del nuovo asset societario, in cui comparirà anche una donna oltre al nuovo presidente che prenderà le redine del club dopo l’anno di gestione Fazio, e la data d’inizio della campagna abbonamenti 2021/ 2022.