ASI, al via le tavole rotonde: “Attività fisica all’aria aperta: si ricomincia da qui”

L’Italia dello sport riparte. Attività fisica all’aria aperta: si ricomincia da qui. Ma cosa ci attende dopo l’estate? Cosa chiede il mondo dello sport alle Istituzioni? E, soprattutto, come sta per cambiare il volto dello Sport nel nostro Paese?

Questi i temi che saranno trattati in un ciclo di tavole rotonde organizzate da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane sulla piattaforma Adnkronos. Primo appuntamento il 13 luglio alle ore 18.

“Un anno e mezzo di emergenza pandemica ha lasciato il mondo dello sport in ginocchio. Ora è il momento della ripartenza, sempre in sicurezza, di riavvicinare all’attività fisica tanti cittadini. L’entusiasmo di chi eroga sport deve essere supportato immediatamente da aiuti governativi. Serve benzina nel motore e una rivoluzione culturale che posizioni lo sport al centro di un sistema virtuoso sul quale investire a partire dalla scuola e dall’impiantistica. Lo Sport che, ricordiamo, è presidio per la salute, benessere e che rappresenta il 4% del pil considerato l’indotto. Va immaginato un piano che disegni una ripartenza decisa anche dopo i mesi estivi, con un occhio attento all’evoluzione dei dati epidemiologici”, così il presidente di ASI, Sen. Claudio Barbaro.

Il ciclo di tavole rotonde affronterà problemi che riguardano tutto il Paese ma partendo dalle problematiche delle singole regioni. I webinar approfondiranno le esperienze delle varie realtà locali: si parte dalla Calabria che racconterà lo sport attraverso la lente d’ingrandimento del turismo e degli sport estivi. Dopo un anno e mezzo di emergenza pandemica.

Alla tavola rotonda sarà presente, oltre alla struttura nazionale e regionale di ASI, il CONI regionale e una rappresentanza della Regione Calabria. Non mancheranno esempi della storia sportiva regionale in tempo di Covid, voci rappresentative delle tantissime strutture sportive sul territorio regionale e nazionale e sportivi che porteranno la propria testimonianza.

“Abbiamo passato un periodo difficilissimo. Ma ora dobbiamo trasformare queste negatività in una occasione di rilancio per lo sport. Sport che è cultura, benessere e salute per tutti. Ma, anche per formare i campioni del futuro, dobbiamo ripartire dalla scuola. Spingiamo sull’acceleratore ora che dobbiamo ricostruire…”, così ha detto Nicolas Viola, lo scorso anno capitano del Benevento che parteciperà al webinar insieme con l’ex attaccante Sergio Floccari.

L’appuntamento è per martedì 13 alle ore 18 sul sito di Adnkronos Sarà possibile seguire la tavola rotonda collegandosi dall’homepage del portale dell’agenzia o direttamente al link: https://www.adnkronos.com/AdnkLive/Live_Asi.html.